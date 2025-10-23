Слот: "Мы нуждались в победе над "Айнтрахтом"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его команда нуждалась в победе над немецким "Айнтрахтом".

Накануне "Ливерпуль" одержал волевую победу 1:5 над "Айнтрахтом", прервав серию из четырех поражений подряд.



Слот увидел, что "Ливерпуль" вновь создал много моментов, но на сей раз "красные" были вознаграждены за своим старания.



"Мы нуждались в победе. Но еще больше мы нуждались в том, что в очередной раз показать игру со множеством созданных моментов, чтобы при это игроки были вознаграждены. Это и случилось".



"Я увидел много похожего с другими матчами, потому что первый же момент соперник обернулся голом. Возможно, это был их единственный момент за матч. Затем мы повели 3:1, а при таком счете проще контролировать игру".



"Но главная разница между этим матчем и четырьмя предыдущими, большинством из них, в том, что тогда другая команда забивала после стандарта, а на сей раз после стандарта забили мы — дважды".



"Люди были больше сосредоточены на наших атаках во втором тайме, нежели на неточных пасах, которые, наверное, тоже имели место. Но когда вы ведете 3:1, вас судят иначе", — сообщил Слот TNT Sports.