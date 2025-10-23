Викарио обеспечил "Тоттенхэму" очко против "Монако"

Восемь сейвов голкипера Гульельмо Викарио позволили "Тоттенхэму" добыть ничью в гостях у "Монако" в Лиге Чемпионов — 0:0.

Относительно домашнего поражения 1:2 от "Астон Виллы" в стартовом составе "шпор" появились Арчи Грей, Лукас Бергвалл и Ришарлисон, заменив Джеда Спенса, Хави Симонса и Матиса Теля.



Хозяева были заметно опаснее в первом тайме, заставив Викарио совершить несколько качественных сейвов. Гости за 45 минут почти ничего не создали впереди, за исключением полумоментов Ришарлисона и Кевина Дансо.



В итоге к концу матча количество ударов "Монако" составило 23, однако восемь сейвов Викарио позволили "Тоттенхэму" набрать одно очко.



"Монако" (Франция) — "Тоттенхэм" (Англия) — 0:0 (0:0)



"Монако": Кен, Энрике, Керер, Салису, Уаттара (Мависса 70), Тезе, Кулибали, Диатта (Головин 57), Аклиуш, Фати (Минамино 70), Балоган (Биерет 83).



"Тоттенхэм": Викарио, Порро, Дансо, Ван де Вен, Грей, Бентанкур (Сарр 60), Палинья, Бергвалл (Симонс 60), Кудус (Спенс 79), Ришарлисон (Коло-Муани 70), Одобер (Джонсон 69).



Предупреждение: Ришарлисон.