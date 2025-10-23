"Челси" сокрушил "Аякс"

"Челси" сокрушил амстердамский "Аякс", игравший вдесятером с 17-й минуты, со счетом 5:1.

В стартовом составе "синих" можно было наблюдать аж 10 перестановок — уцелел лишь Ромео Лавиа, который, правда, сыграл только 45 минут против "Ноттингем Форест".



Как и предыдущие матчи "Челси", этот не обошелся без удаления. Но на сей раз красную карточку схлопотал соперник — Кеннет Тайлор был изгнан с поля на 17-й минуте за грубый фол на Факундо Буонанотте.



Оставшись вдесятером, "Аякс" сразу же пропустил. Это Марк Гиу пробил со считанных метров после скидки вдоль ворот Весле Фофана — 1:0.



На 27-й минуте "синие" сделали разницу в счете комфортной. Мойсес Кайседо при помощи рикошета, заставшего голкипера врасплох, поразил ближний угол ворот — 2:0.



Однако на 33-й минуте гости отыграли один гол. Ваут Вегхорст реализовал пенальти, назначенный за фол Тосина Адарабиойо в своей штрафной — 2:1.



В концовке первого тайма Вегхорст стал виновником назначения пенальти в ворота "Аякса", сфолив на Эрнандесе. Сам же Энцо реализовал 11-метровый — 3:1.



А перед самым уходом команд в раздевалку с пенальти, который он сам и заработал, забил Эстевао Виллиан — 4:1.



Второй тайм начался с того, что вышедший на замену Тайрик Джордж пробил в касание по удобно отскочившему мячу к границе штрафной — 5:1. Игра была сделана.



Матч на "Стэмфорд Бридж" стал бенефисом молодежи "Челси", которая достойно справилась с выступлением на столь высоком уровне.



"Челси" (Англия) — "Аякс" (Голландия) — 5:1 (4:1)



Голы: Гиу 18, Кайседо 27, Эрнандес 45 (пен), Эстевао 45 (пен), Джордж 48 — Вегхорст 33 (пен).



"Челси": Йоргенсен, Хато, Адарабиойо (Чалоба 45), Фофана, Фернандес (Сантос 45), Кайседо (Ачимпонг 50), Лавиа (Уолш 66), Буонанотте, Гиттенс, Гиу, Эстевао.



"Аякс": Пасвер, Роза (Гаэи 84), Шутало, Бас, Итакура, Макконнелл (Регер 79), Глух (Мокио 23), Тайлор, Моро, Вегхорст (Классен 45), Годтс (Фитц-Джим 84).



Предупреждения: Адарабиойо, Эстевао — Вегхорст.



Удаление: Тайлор 17.