"Ливерпуль" прервал серию из поражений, разгромив "Айнтрахт"
"Ливерпуль" отреагировал на четыре поражения подряд, разгромив на выезде немецкий "Айнтрахт" со счетом 1:5.
Главный тренер "красных" Арне Слот поменял половину полевых игроков относительно поражения 1:2 от "Манчестер Юнайтед". Своего шанса дождались Джереми Фримпонг, Энди Робертсон, Кертис Джонс, Флориан Вирц и Уго Экитике.
Первое слово в матче сказали хозяева на седьмой минуте, но Жан-Маттео Баойя не смог пробить Георгия Мамардашвили и вдобавок угодил в офсайд.
Вскоре гости ответили своим моментом, но Александер Исак, получив заброс верхом, лишь уткнулся в вышедшего навстречу голкипера.
"Ливерпуль", как показалось, стал обретать уверенность, но затем Фримпонг получил травму и был заменен на Конора Брэдли.
А на 26-й минуте "Айнтрахт" провел быструю контратаку, которая началась с потери Вирца, и открыл счет. Оказавшись на правом краю штрафной, Расмус Кристенсен раскачал Робертсона и поразил дальний угол ворот — 1:0.
На 35-й минуте уже "красным" удалась атака на скорости, и вышедший один на один Экитике хладнокровно закатил мяч в ворота своей бывшей команды — 1:1.
Спустя еще четыре минуты "Ливерпуль" вышел вперед. Виргил Ван Дейк головой сбросил мяч в ворота после подачи углового Коди Гакпо — 1:2.
Под занавес первого тайма отличился и Ибраима Конате, головой замкнув подачу Домиником Собослаи углового — 1:3.
Во втором тайме Брэдли отметился попаданием в каркас ворот, но на 66-й минуте "Айнтрахт" все-таки пропустил четвертый гол. Вирц прострелил с правого края штрафной, а Гакпо в касание переправил мяч в ворота — 1:4.
На 70-й минуте Собослаи упрочил преимущество "Ливерпуля", неотразимо пробив низом с дистанции — 1:5.
При некотором везении гости могли забить еще, но не сложилось.
Кажется, гол Кристенсена только разозлил "Ливерпуль", который заиграл в полную силу и в итоге одержал сверхуверенную победу.
"Айнтрахт" (Германия) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:5 (1:3)
Голы: Кристенсен 26 — Экитике 35, Ван Дейк 39, Конате 44, Гакпо 66, Собослаи 70.
"Айнтрахт": Цеттерер, Кристенсен (Коллинс 59), Аменда, Кох, Теате, Браун, Доан (Узун 64), Ларссон, Гетце (Шаиби 65), Кнауфф (Скири 76), Баойя (Буркардт 59).
"Ливерпуль": Мамардашвили, Фримпонг (Брэдли 19), Ван Дейк, Конате (Гомес 75), Робертсон, Собослаи, Джонс, Вирц, Гакпо (Макаллистер 74), Экитике (Салах 74), Исак (Кьеза 45).
Предупреждения: Доан, Аменда.
22.10.2025 23:55
Просмотров: 387
Последние комментарии:
Джексон забил больше Делапа)
Как и говорилось, сегодняшний Айнтрахт просто необходимо было выносить, что и сделали на классе.
Но по составу конечно куча вопросов. Такое впечатление, что Слот сам пока подбирает правильное сочетание игроков, как новичков так и прежних, для оптимально функционирующего состава. Процесс не закончен, продолжается, а он прикрывается необходимой ротацией и тем, что все одинаково хороши. Ну флаг ему в руки, работы в этом сезоне будет ещё много.
YNWA!
че та членсе без палмера лучше как будто играет судя по последним результатам
Айнтрахт решил все матчи в лч 5-1 играть. С - стабильность.
подзалупаль вернулся, чтобы снова упасть)
Как дела у Симонса?
Половина.
Атлетико П1 и ТБ 3.5
Галатасарай П1 и ТБ 3.5
Ливерпуль -1.5, можно ещё П2 и обе забьют
Марсель. Обе забьют, Марсель устоит
Реал. Обе забьют? Можно рискнуть на пенальти, который реализует Мбаппе.
Источник: https://fapl.ru/posts/117947/?c=1#c8115917
