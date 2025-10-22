"Ливерпуль" прервал серию из поражений, разгромив "Айнтрахт"

"Ливерпуль" отреагировал на четыре поражения подряд, разгромив на выезде немецкий "Айнтрахт" со счетом 1:5.

Главный тренер "красных" Арне Слот поменял половину полевых игроков относительно поражения 1:2 от "Манчестер Юнайтед". Своего шанса дождались Джереми Фримпонг, Энди Робертсон, Кертис Джонс, Флориан Вирц и Уго Экитике.



Первое слово в матче сказали хозяева на седьмой минуте, но Жан-Маттео Баойя не смог пробить Георгия Мамардашвили и вдобавок угодил в офсайд.



Вскоре гости ответили своим моментом, но Александер Исак, получив заброс верхом, лишь уткнулся в вышедшего навстречу голкипера.



"Ливерпуль", как показалось, стал обретать уверенность, но затем Фримпонг получил травму и был заменен на Конора Брэдли.



А на 26-й минуте "Айнтрахт" провел быструю контратаку, которая началась с потери Вирца, и открыл счет. Оказавшись на правом краю штрафной, Расмус Кристенсен раскачал Робертсона и поразил дальний угол ворот — 1:0.



На 35-й минуте уже "красным" удалась атака на скорости, и вышедший один на один Экитике хладнокровно закатил мяч в ворота своей бывшей команды — 1:1.



Спустя еще четыре минуты "Ливерпуль" вышел вперед. Виргил Ван Дейк головой сбросил мяч в ворота после подачи углового Коди Гакпо — 1:2.



Под занавес первого тайма отличился и Ибраима Конате, головой замкнув подачу Домиником Собослаи углового — 1:3.



Во втором тайме Брэдли отметился попаданием в каркас ворот, но на 66-й минуте "Айнтрахт" все-таки пропустил четвертый гол. Вирц прострелил с правого края штрафной, а Гакпо в касание переправил мяч в ворота — 1:4.



На 70-й минуте Собослаи упрочил преимущество "Ливерпуля", неотразимо пробив низом с дистанции — 1:5.



При некотором везении гости могли забить еще, но не сложилось.



Кажется, гол Кристенсена только разозлил "Ливерпуль", который заиграл в полную силу и в итоге одержал сверхуверенную победу.



"Айнтрахт" (Германия) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:5 (1:3)



Голы: Кристенсен 26 — Экитике 35, Ван Дейк 39, Конате 44, Гакпо 66, Собослаи 70.



"Айнтрахт": Цеттерер, Кристенсен (Коллинс 59), Аменда, Кох, Теате, Браун, Доан (Узун 64), Ларссон, Гетце (Шаиби 65), Кнауфф (Скири 76), Баойя (Буркардт 59).



"Ливерпуль": Мамардашвили, Фримпонг (Брэдли 19), Ван Дейк, Конате (Гомес 75), Робертсон, Собослаи, Джонс, Вирц, Гакпо (Макаллистер 74), Экитике (Салах 74), Исак (Кьеза 45).



Предупреждения: Доан, Аменда.