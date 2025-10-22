"Ливерпуль" прервал серию из поражений, разгромив "Айнтрахт"

Виргил Ван Дейк и Уго Экитике "Ливерпуль" отреагировал на четыре поражения подряд, разгромив на выезде немецкий "Айнтрахт" со счетом 1:5.

Главный тренер "красных" Арне Слот поменял половину полевых игроков относительно поражения 1:2 от "Манчестер Юнайтед". Своего шанса дождались Джереми Фримпонг, Энди Робертсон, Кертис Джонс, Флориан Вирц и Уго Экитике.

Первое слово в матче сказали хозяева на седьмой минуте, но Жан-Маттео Баойя не смог пробить Георгия Мамардашвили и вдобавок угодил в офсайд.

Вскоре гости ответили своим моментом, но Александер Исак, получив заброс верхом, лишь уткнулся в вышедшего навстречу голкипера.

"Ливерпуль", как показалось, стал обретать уверенность, но затем Фримпонг получил травму и был заменен на Конора Брэдли.

А на 26-й минуте "Айнтрахт" провел быструю контратаку, которая началась с потери Вирца, и открыл счет. Оказавшись на правом краю штрафной, Расмус Кристенсен раскачал Робертсона и поразил дальний угол ворот — 1:0.

На 35-й минуте уже "красным" удалась атака на скорости, и вышедший один на один Экитике хладнокровно закатил мяч в ворота своей бывшей команды — 1:1.

Спустя еще четыре минуты "Ливерпуль" вышел вперед. Виргил Ван Дейк головой сбросил мяч в ворота после подачи углового Коди Гакпо — 1:2.

Под занавес первого тайма отличился и Ибраима Конате, головой замкнув подачу Домиником Собослаи углового — 1:3.

Во втором тайме Брэдли отметился попаданием в каркас ворот, но на 66-й минуте "Айнтрахт" все-таки пропустил четвертый гол. Вирц прострелил с правого края штрафной, а Гакпо в касание переправил мяч в ворота — 1:4.

На 70-й минуте Собослаи упрочил преимущество "Ливерпуля", неотразимо пробив низом с дистанции — 1:5.

При некотором везении гости могли забить еще, но не сложилось.

Кажется, гол Кристенсена только разозлил "Ливерпуль", который заиграл в полную силу и в итоге одержал сверхуверенную победу.

"Айнтрахт" (Германия) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:5 (1:3)

Голы: Кристенсен 26 — Экитике 35, Ван Дейк 39, Конате 44, Гакпо 66, Собослаи 70.

"Айнтрахт": Цеттерер, Кристенсен (Коллинс 59), Аменда, Кох, Теате, Браун, Доан (Узун 64), Ларссон, Гетце (Шаиби 65), Кнауфф (Скири 76), Баойя (Буркардт 59).

"Ливерпуль": Мамардашвили, Фримпонг (Брэдли 19), Ван Дейк, Конате (Гомес 75), Робертсон, Собослаи, Джонс, Вирц, Гакпо (Макаллистер 74), Экитике (Салах 74), Исак (Кьеза 45).

Предупреждения: Доан, Аменда.




Автор mihajlo   

Дата 22.10.2025 23:55

  1. kexter 23.10.2025 00:21 # kexter
    Джексон забил больше Делапа)

  2. sausage 23.10.2025 00:18 # sausage
    Как и говорилось, сегодняшний Айнтрахт просто необходимо было выносить, что и сделали на классе.
    Но по составу конечно куча вопросов. Такое впечатление, что Слот сам пока подбирает правильное сочетание игроков, как новичков так и прежних, для оптимально функционирующего состава. Процесс не закончен, продолжается, а он прикрывается необходимой ротацией и тем, что все одинаково хороши. Ну флаг ему в руки, работы в этом сезоне будет ещё много.
    YNWA!

  3. mafia 23.10.2025 00:12 # mafia
    че та членсе без палмера лучше как будто играет судя по последним результатам

  4. bastian-mc 23.10.2025 00:08 # bastian-mc
    Айнтрахт решил все матчи в лч 5-1 играть. С - стабильность.

  5. dembo 23.10.2025 00:04 # dembo
    подзалупаль вернулся, чтобы снова упасть)

  6. florian-wirtz 22.10.2025 23:59 # florian-wirtz
    Как дела у Симонса?

  7. ersain-dakarimov 22.10.2025 23:59 # ersain-dakarimov
