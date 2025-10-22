Дайч не колебался перед предложением "Форест"

Шон Дайч заявил, что он без колебаний согласился возглавить "Ноттингем Форест".

Дайч, назначенный на место уволенного Анге Постекоглу, стал третьим постоянным тренером "Форест" за 43 дня.



В Ноттингеме Дайчу придется работать со своенравным владельцем клуба Евангелосом Маринакисом, однако это ничуть не отпугивает Шона.



"У меня не было сомнений, когда я соглашался на эту роль. Я находился не у дел, у меня не было работы. Мне позвонили и спросили, готов ли я поговорить. И еще до разговора с клубом ты думаешь, что это, скорее всего, будет "да".



"Дело не в прошлом. Я не ставлю под сомнение другого тренера, это не мой стиль. Клуб попросил меня наложить свой отпечаток на клуб, и я надеюсь, это будет успешное сотрудничество".



"Прежде всего владелец хочет стабилизировать ситуацию. Он давно в футболе, в "Олимпиакосе" и здесь. Стабильность — это ближайшая цель, но для всего твоего периода пребывания в качестве тренера "Ноттингем Форест" этого недостаточно".



"Я всегда говорю игрокам не мириться с "и так нормально". С этим ничего не добьешься. Будучи футболистом и тренером, ты должен хотеть большего. Но прежде всего нужно стабилизировать клуб".



"Затем мы сможем двигаться вперед, но сперва нужно заложить фундамент команды — они слегка утратили это".



"Владелец не добился бы всего этого, если бы не хотел больше. Он следит за статистикой и фактами, и в концовке прошлого сезона уже был тяжелый отрезок. Предстоит проделать много работы, и он осознает это. И он хочет, чтобы это сделал я", — цитирует Дайча Sky Sports.