Слот объяснил, почему перевел Салаха в запас на матч против "Айнтрахта"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот объяснил, почему убрал нападающего Мохамеда Салаха из стартового состава на матч Лиги Чемпионов против "Айнтрахта".

На матч против "Айнтрахта" Слот произвел сразу пять перестановок в старте по сравнению с домашним поражением 1:2 от "Манчестер Юнайтед" в минувшее воскресенье.



Среди тех, кто был переведен в запас, оказался Салах, который против "Юнайтед" отметился лишь парой упущенных моментов.



Однако Слот объясняет это решение не столько формой самого Салаха, сколько наличием других игроков и перестановками в полузащите, связанными с травмами Райана Гравенберха.



"Во-первых, да, это было сложное решение. Но это связано не только с Мо, но и со всеми игроками, что у меня есть. Это сложно всякий раз, когда я определяю состав, потому что у меня так много хороших игроков. Это также является причиной, почему я использую этих игроков".



"Мне понравилось, как мы заканчивали матч против "Юнайтед". В основном второй тайм. Мы создали много моментов".



"Отсутствие Райана означает, что мы также немного перестроили свою полузащиту — в оборонительном и атакующем плане. Также мы учли, как "Айнтрахт" обычно играет, и решили выставить такой состав".



"Но, как и всегда, у меня есть игроки, которые выходят в старте и которые могут повлиять на игру, выйдя со скамейки, и сегодня тоже так", — сообщил Слот TNT Sports.