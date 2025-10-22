Венгер объяснил, почему считает "Арсенал" реальным претендентом на трофеи

Арсен Венгер Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер объяснил, почему считает "канониров" реальным претендентом на победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

"Арсенал" выиграл все три своих первых матча на общем этапе Лиги Чемпионов, а также занимает первое место в Премьер-Лиге.

Выступая перед победой "Арсенала" над "Атлетико" (4:0), Венгер выразил свое восхищение глубиной состава "канониров".

"Да, "Арсенал" — реальный претендент, я говорю это без каких-либо колебаний. Вы можете возразить, что я говорю это каждый год, но я правда верю, что в этом сезоне они укомплектованы, чтобы справиться с любыми проблемами".

"Когда они лишились Кая Хаверца и Букайо Сака в прошлом сезоне, это было чересчур, но в этом году у вас есть Мадуэке... В этом году Эзе может заменить Эдегора, у вас также есть Мартинелли, Троссард".

"В обороне у них есть Москера, у них есть адекватная замена на флангах и в обороне. Льюис-Скелли не проходит в стартовый состав в данный момент, хотя он является игроком сборной Англии. У них самый укомплектованный состав".

"Сравните их с "Ливерпулем", который завершал матч против "Челси" с Собослаи в качестве правого защитника и Гравенберхом в качестве центрального защитника. "Арсенал" бы не оказался в таком положении", — сообщил Венгер beIN Sports.




