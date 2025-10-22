Собослаи: "Нам нужно сплотиться"

Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи призвал свою команду сплотиться после четырех поражений подряд.

В матче Лиги Чемпионов против "Айнтрахта" в среду вечером "Ливерпуль" постарается прервать свою неудачную серию.



По словам Собослаи, игроки "Ливерпуля" разговаривали между собой о последних результатах и о том, как им вернуть удачу.



"Нам нужно сплотиться. Мы провели много встреч, мы разговаривали друг с другом, и самое важное, чтобы мы оставались сплоченными в сложные времена".



"Эта полоса закончится. Если вы упорно трудитесь и продолжаете идти вперед, удача окажется на вашей стороне".



"Конечно, нам нужно набрать три очка, но важнее всего показать, каким характером мы обладаем, на что способен "Ливерпуль" и на что способны мы", — цитирует Собослаи Sky Sports.