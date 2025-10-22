Фанат "Сити" умер перед матчем с "Вильярреалом"
"Манчестер Сити" выразил соболезнования по поводу смерти своего фаната перед матчем Лиги Чемпионов против испанского "Вильярреала".
Накануне вечером "Сити" одержал победу 0:2 в Испании, однако посмотреть эту игру и порадоваться результату удалось не всем.
35-летний Гай Брэдшоу приехал на этот матч вместе с друзьями, сняв апартаменты в Бенидорме, который находится в паре часов езды от Вильярреала.
Однако утром во вторник друзья обнаружили Брэдшоу мертвым у себя в кровати. Как сообщает Manchester Evening News, каких-либо "подозрительных обстоятельств" обнаружено не было.
"Сити" уже отреагировал на смерь своего фаната, выразив соболезнования семье и друзьям Брэдшоу.
