Фанат "Сити" умер перед матчем с "Вильярреалом"

"Манчестер Сити" выразил соболезнования по поводу смерти своего фаната перед матчем Лиги Чемпионов против испанского "Вильярреала".

Накануне вечером "Сити" одержал победу 0:2 в Испании, однако посмотреть эту игру и порадоваться результату удалось не всем.



35-летний Гай Брэдшоу приехал на этот матч вместе с друзьями, сняв апартаменты в Бенидорме, который находится в паре часов езды от Вильярреала.



Однако утром во вторник друзья обнаружили Брэдшоу мертвым у себя в кровати. Как сообщает Manchester Evening News, каких-либо "подозрительных обстоятельств" обнаружено не было.



"Сити" уже отреагировал на смерь своего фаната, выразив соболезнования семье и друзьям Брэдшоу.