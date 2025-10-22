"Челси" добавит логотип FPT на рукава

"Челси" объявил, что логотип компании FPT из Вьетнама займет свое место на рукаве игровой футболки "синих" до конца сезона 2025/26.

"Челси" еще в начале апреля объявил о начале сотрудничества с FPT, которая является крупнейшей вьетнамской компанией в сфере информационных технологий.



Сейчас это сотрудничество было расширено, и логотип FPT расположится на рукаве игровых футболок мужской и женской команд, а также команд академии.



Добавим, "Челси" все еще находится в поисках достойного партнера на роль титульного спонсора. Интерес к сотрудничеству с "синими" значительно вырос после их триумфа на клубном Чемпионате Мира.