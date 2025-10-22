Анонс матча "Челси" — "Аякс"

В третьем туре общего этапа Лиги Чемпионов "Челси" сыграет дома против амстердамского "Аякса".

Стартовав в Лиге Чемпионов с поражения от "Баварии", затем "Челси" одолел "Бенфику" Жозе Моуриньо, тогда как "Аякс" пока не имеет набранных очков.



Кажется, "Челси" преодолел свой недавний спад. Подопечные Энцо Марески выиграли оба своих последних матча в Премьер-Лиге, вслед за "Ливерпулем" одолев и "Ноттингем Форест".



- Это будет третий матч "Челси" и "Аякса" в еврокубках. На групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2019/20 "синие" победили 0:1 в Амстердаме и сыграли 4:4 дома.



- "Аякс" не выиграл ни одного из 11 последних матчей против английских команд (2 ничьи, 9 поражений), а в пяти последних даже не забивал.



- "Челси" проиграл только два из 12 последних матчей Лиги Чемпионов на "Стэмфорд Бридж" (9 побед, 1 ничья), причем оба раза уступил "Реалу".



- "Аякс" проиграл все пять своих матчей в еврокубках, включая три в прошлом розыгрыше Лиги Европы.



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Челси" является единственной командой, которая не дала сыграть ни минуты кому-либо из игроков в возрасте 30+.



- Джон Хейтинга — первый в истории тренер, проигравший оба своих первых матча в Лиге Чемпионов с "Аяксом".



- Полузащитник "Челси" Мойсес Кайседо совершил девять отборов в этом розыгрыше Лиги Чемпионов — только у двух игроков больше.



Нападающий "Челси" Жоао Педро отбывает дисквалификацию после своего удаления против "Бенфики". Леви Колуилл, Бенуа Бадиашиле, Дариу Эссугу и Лиам Делап травмированы, но Энцо Фернандес должен быть в порядке.



Лига Чемпионов. Общий этап. 3-й тур

"Челси" (Англия) — "Аякс" (Голландия)

Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз