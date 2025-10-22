Анонс матча "Айнтрахт" — "Ливерпуль"

Уго Экитике В выездном матче общего этапа Лиги Чемпионов против немецкого "Айнтрахта" "Ливерпуль" постарается избежать пятого подряд поражения.

Последний раз "Ливерпуль" проигрывал пять матчей подряд с учетом всех соревнований еще 73 года назад.

На старте сезона казалось, что "Ливерпулю" фатально везет с поздними голами, но затем удача отвернулась от "красных", и даже их вылет во Франкфурт был задержан более чем на три часа из-за неисправности воздушного судна.

- Прежде "Айнтрахт" и "Ливерпуль" пересекались в еврокубках только однажды — в первом раунде Кубка УЕФА сезона 1972/73, когда "красные" победили 2:0 дома и сыграли 0:0 в Германии.

- "Ливерпуль" проиграл только один из 15 последних матчей против немецких команд в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов (10 побед, 4 ничьи) — 4:2 на поле "Байера" в апреле 2002.

- "Ливерпуль" не выиграл ни одного из шести первых выездов к немецким командам в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов (3 ничьи, 3 поражения), но выиграл все четыре последних.

- "Ливерпуль" потерпел два поражения в трех последних матчах на общем этапе Лиги Чемпионов (1 победа) — как и в 30 предыдущих на общем / групповом этапе соревнования (26 побед, 2 ничьи).

- Не считая двух автоголов соперников, в каждом из четырех голов "Айнтрахта" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов поучаствовал Йонатан Буркардт или Ансгар Кнауфф.

- Арне Слот как тренер проиграл матчей на выезде в Лиге Чемпионов больше (5), чем выиграл (4).

- Мохамед Салах провел 36 выездных матчей в Лиге Чемпионов за "Ливерпуль" — только у Джейми Каррагера больше (40).

"Ливерпуль" приехал в Германию без полузащитника Райана Гравенберха, который остался дома с небольшой травмой лодыжки. Энди Робертсон и Уго Экитике претендуют на возвращение в стартовый состав.

Лига Чемпионов. Общий этап. 3-й тур
"Айнтрахт" (Германия) — "Ливерпуль" (Англия)
Франкфурт. Стадион "Дойче банк парк". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз




Автор mihajlo   

Дата 22.10.2025 13:00

Количество просмотров Просмотров: 257

  1. dembo 22.10.2025 13:32 # dembo
    вуахахах бабулька завелась от 2 голов виктора залупокереша)
    пирожо4ек подставил ножку в пустые ворота воткнуть - а бабулька уже потекла))))))
    хуесоска запаса ахахахах)

  2. sausage 22.10.2025 13:30 # sausage
    Всё правильно: Робо и Экетике должны быть в старте. Жаль, что не будет Гравенберха.
    Михе очередной фак за уёбские анонсы. Ни о положении того же Айнтрахта в таблице Бундеслиги, ни о его сегодняшнем состоянии и стиле игры. Эту ебаную статистику, на которую потратил весь текст, пусть себе в очко засунет.
    Надёюсь, Ливерпуль сегодня прервёт свою серию без побед. Айнтрахт не в лучшей форме, в отличии от начала сезона. Просто необходимо их драть сегодня, иначе вообще жопа какая-то.

  3. xusanov 22.10.2025 13:30 # xusanov
    22.10.2025 13:14 #
    Huesos Zapasa

    Российская Армия 3,5 года воюет с НАТО. За это время:
    - убили почти всех хохлов, так что теперь в ВСУ остались только мечтающие сдаться при первой возможности тарасики, кучка нацистов и наёмники.
    - уничтожили весь военный резерв арсенала НАТО, так что теперь поставлять хохлам особо нечего ибо самим не хватает.
    Они теперь оказывается воюют с НАТАЙ и даже выигрывают, вещает "Хуесос Запаса" только вот НАТА даже не стреляла ни разу и на поле боя не была))))))))))

  4. heyoung 22.10.2025 13:29 # heyoung
    Айнтрахт - Галатасарай 5 - 1
    Галатасарай - Ливерпуль 1 - 0
    Следовательно прогноз:
    Айнтрахт - Ливерпуль 6 - 1

  5. narcot 22.10.2025 13:28 # narcot
    сука))


    Появилось первое видео с новой «Волгой» — это китайская Geely с логотипом «Волги».

  6. dembo 22.10.2025 13:27 # dembo
    посмотрите как играет вольтемесси!
    3ий гол касла, пяточки хуяточки просто зачотно ссыт на ишака)

  7. division 22.10.2025 13:26 # division
    Ребята, историческое время наступило! Сегодня ровно 15 лет как обсыкаю лузерпуль на фапле! Ура! Ура! Ура!

  8. sellman 22.10.2025 13:21 # sellman
    Ждём 5 просёр подряд!

    Верим в Слота и Салаха и Исака!

  9. ygyrbendar 22.10.2025 13:19 # ygyrbendar
    Сегодня никчемпулю сделают айнтрахт 5й раз подряд

  10. moondog 22.10.2025 13:10 # moondog
    Эстевао вырвал для "Челси" победу над "Ливерпулем"


    31.07.2025 20:18 #
    felix-the-cat

    Исаак красава, будущий ебарь пенсов))

    Уже предвижу как у них очко будет гореть, когда они с Виртцом и Салахом снова будут дырявить эту помойку членси орууу
  11. hachidio 22.10.2025 13:08 # hachidio
    Первого еврея я убил в 7 лет.

  12. electric 22.10.2025 13:08 # electric
    КНЯЗИ будут на троне!!!

