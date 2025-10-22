Анонс матча "Айнтрахт" — "Ливерпуль"

В выездном матче общего этапа Лиги Чемпионов против немецкого "Айнтрахта" "Ливерпуль" постарается избежать пятого подряд поражения.

Последний раз "Ливерпуль" проигрывал пять матчей подряд с учетом всех соревнований еще 73 года назад.



На старте сезона казалось, что "Ливерпулю" фатально везет с поздними голами, но затем удача отвернулась от "красных", и даже их вылет во Франкфурт был задержан более чем на три часа из-за неисправности воздушного судна.



- Прежде "Айнтрахт" и "Ливерпуль" пересекались в еврокубках только однажды — в первом раунде Кубка УЕФА сезона 1972/73, когда "красные" победили 2:0 дома и сыграли 0:0 в Германии.



- "Ливерпуль" проиграл только один из 15 последних матчей против немецких команд в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов (10 побед, 4 ничьи) — 4:2 на поле "Байера" в апреле 2002.



- "Ливерпуль" не выиграл ни одного из шести первых выездов к немецким командам в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов (3 ничьи, 3 поражения), но выиграл все четыре последних.



- "Ливерпуль" потерпел два поражения в трех последних матчах на общем этапе Лиги Чемпионов (1 победа) — как и в 30 предыдущих на общем / групповом этапе соревнования (26 побед, 2 ничьи).



- Не считая двух автоголов соперников, в каждом из четырех голов "Айнтрахта" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов поучаствовал Йонатан Буркардт или Ансгар Кнауфф.



- Арне Слот как тренер проиграл матчей на выезде в Лиге Чемпионов больше (5), чем выиграл (4).



- Мохамед Салах провел 36 выездных матчей в Лиге Чемпионов за "Ливерпуль" — только у Джейми Каррагера больше (40).



"Ливерпуль" приехал в Германию без полузащитника Райана Гравенберха, который остался дома с небольшой травмой лодыжки. Энди Робертсон и Уго Экитике претендуют на возвращение в стартовый состав.



Лига Чемпионов. Общий этап. 3-й тур

"Айнтрахт" (Германия) — "Ливерпуль" (Англия)

Франкфурт. Стадион "Дойче банк парк". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз