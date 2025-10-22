"Ньюкасл" исключает продажу Ботмана и Ливраменто

"Ньюкасл" исключает продажу защитников Свена Ботмана и Тино Ливраменто.

"Ньюкасл" едва назначил своим новым спортивным директором Росса Уилсона, одной из приоритетных задач которого является согласование новых контрактов с Ботманом И Ливраменто.



Действующий контракт Ботмана, проявившего себя одним из самых важных приобретений в эру Эдди Хау, истекает в 2027 году.



Контракт же Ливраменто, интерес к которому сохраняет "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2028.



Как сообщает talkSPORT, "Ньюкасл" планирует скромно провести зимнее трансферное окно, но предложения по Свену и Тино даже не будут рассматриваться.