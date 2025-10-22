"Юнайтед" обсуждает новый контракт с Магуайром

"Манчестер Юнайтед" начал предварительные переговоры со своим защитником Харри Магуайром о новом контракте до лета 2026.

Действующий контракт Магуайра истекает в конце сезона, причем свою опцию продления на 12 месяцев "Юнайтед" уже использовал.



По информации talkSPORT, сейчас "Юнайтед" обсуждает с 32-летним игроком сборной Англии новый контракт, покрывающий следующий сезон, и хотел был заключить сделку до января.



Магуайр открыт к идее задержаться в "Юнайтед", однако для этого ему бы пришлось пойти на ощутимое понижение своей зарплаты в 190,000 фунтов в неделю.



Сам Магуайр тоже заинтересован в том, чтобы уладить вопрос со своим будущим как можно скорее, сосредоточившись на выступлении за клуб и сборную.