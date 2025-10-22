Слот: "Задержка с вылетом — не оправдание"
Главный тренер "Ливерпуля" Ане Слот заявил, что поломка самолета не может быть оправданием для его команды на матч Лиги Чемпионов против немецкого "Айнтрахта".
Накануне "Ливерпуль" вылетел во Франкфурт с задержкой более чем в три часа, что было связано с неисправностью воздушного судна.
В предстоящем матче "Ливерпуль" постарается избежать пятого подряд поражения, однако Слот заранее отметает любые оправдания.
"Нет, это не повлияет на подготовку к завтрашнему матчу. Мы провели тренировку здесь, на своей базе. При обычных обстоятельствах мы бы прибыли во Франкфурт несколькими часами ранее, а теперь мы сделали это несколькими часами позже".
"Это никогда не может быть оправданием на матч завтра", — цитирует Слота Sky Sports.
22.10.2025 08:00
