Слот: "Задержка с вылетом — не оправдание"

Главный тренер "Ливерпуля" Ане Слот заявил, что поломка самолета не может быть оправданием для его команды на матч Лиги Чемпионов против немецкого "Айнтрахта".

Накануне "Ливерпуль" вылетел во Франкфурт с задержкой более чем в три часа, что было связано с неисправностью воздушного судна.



В предстоящем матче "Ливерпуль" постарается избежать пятого подряд поражения, однако Слот заранее отметает любые оправдания.



"Нет, это не повлияет на подготовку к завтрашнему матчу. Мы провели тренировку здесь, на своей базе. При обычных обстоятельствах мы бы прибыли во Франкфурт несколькими часами ранее, а теперь мы сделали это несколькими часами позже".



"Это никогда не может быть оправданием на матч завтра", — цитирует Слота Sky Sports.