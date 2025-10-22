Слот: "Задержка с вылетом — не оправдание"

Арне Слот Главный тренер "Ливерпуля" Ане Слот заявил, что поломка самолета не может быть оправданием для его команды на матч Лиги Чемпионов против немецкого "Айнтрахта".

Накануне "Ливерпуль" вылетел во Франкфурт с задержкой более чем в три часа, что было связано с неисправностью воздушного судна.

В предстоящем матче "Ливерпуль" постарается избежать пятого подряд поражения, однако Слот заранее отметает любые оправдания.

"Нет, это не повлияет на подготовку к завтрашнему матчу. Мы провели тренировку здесь, на своей базе. При обычных обстоятельствах мы бы прибыли во Франкфурт несколькими часами ранее, а теперь мы сделали это несколькими часами позже".

"Это никогда не может быть оправданием на матч завтра", — цитирует Слота Sky Sports.




Метки Айнтрахт, Ливерпуль, Слот

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2025 08:00

Количество просмотров Просмотров: 401

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chop 22.10.2025 08:36 # chop
    Портовня совсем жалкая стала после четырех анальных контактов. Настало время пятого сеанса. Жим-жим ))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: