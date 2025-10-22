Артета: "Дьекереш делает нас гораздо лучше"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выступил с похвалой в адрес своего нападающего Виктора Дьекереша.

Накануне Дьекереш своим дублем помог "Арсеналу" разгромить "Атлетико" в Лиге Чемпионов со счетом 4:0, прервав свою серию из семи матчей без голов.



И хотя Дьекереш некоторое время уходил с поля без голов, Артета все равно был доволен 27-летним шведом.



"Он заслужил это, потому что в последние недели мы наблюдали все, что он дает команде и как сильно он помогает команде во многих отношениях, за исключением забитых голов".



"Было важно сохранять веру в себя и это эмоциональное состояние, чтобы он наслаждался футболом и играл свободно".



"Думаю, сегодня было именно так, потому что на его лице была большая улыбка. А также посмотрит на его партнеров по команде — все они рады за него, потому что он полностью это заслужил".



"Все мы его ценим, потому что он делает нас гораздо лучше как команду. Думаю, мы стали более непредсказуемыми с ним".



"Он обладает такой физической мощью, он создает свободные пространства для всех. А то, как он идет в прессинг и как удерживает мяч, просто феноменально".



"А голы являются уже вишенкой на торте. Он забил два очень сложных гола сегодня, и, надеюсь, это станет началом хорошей голевой серии для него", — цитирует Артету BBC.