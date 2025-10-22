Артета: "Дьекереш делает нас гораздо лучше"

Виктор Дьекереш Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выступил с похвалой в адрес своего нападающего Виктора Дьекереша.

Накануне Дьекереш своим дублем помог "Арсеналу" разгромить "Атлетико" в Лиге Чемпионов со счетом 4:0, прервав свою серию из семи матчей без голов.

И хотя Дьекереш некоторое время уходил с поля без голов, Артета все равно был доволен 27-летним шведом.

"Он заслужил это, потому что в последние недели мы наблюдали все, что он дает команде и как сильно он помогает команде во многих отношениях, за исключением забитых голов".

"Было важно сохранять веру в себя и это эмоциональное состояние, чтобы он наслаждался футболом и играл свободно".

"Думаю, сегодня было именно так, потому что на его лице была большая улыбка. А также посмотрит на его партнеров по команде — все они рады за него, потому что он полностью это заслужил".

"Все мы его ценим, потому что он делает нас гораздо лучше как команду. Думаю, мы стали более непредсказуемыми с ним".

"Он обладает такой физической мощью, он создает свободные пространства для всех. А то, как он идет в прессинг и как удерживает мяч, просто феноменально".

"А голы являются уже вишенкой на торте. Он забил два очень сложных гола сегодня, и, надеюсь, это станет началом хорошей голевой серии для него", — цитирует Артету BBC.




Метки Арсенал, Артета, Атлетико, Дьекереш, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2025 06:00

Последние комментарии:




  1. superglor 22.10.2025 06:27 # superglor
    Потому что это элитный швед, благородная нордическая нация

