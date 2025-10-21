"Сити" победил на выезде "Вильярреал"

"Манчестер Сити" одержал свою первую выездную победу в Лиге Чемпионов с октября прошлого года, одолев испанский "Вильярреал" со счетом 0:2.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола ввел в стартовый состав своей команды Джона Стоунса, Йошко Гвардиола, Бернарду Силву и Рико Льюиса, которые заменили Натана Аке, Тиджани Рейндерса, Фила Фодена и Нико О'Райли.



Набравший сумасшедшую форму Холанд поставил в тупик оборону "Вильярреала" уже на 17-й минуте. Эрлинг с границы вратарской площади замкнул прострел Льюиса — 0:1.



"Сити" доминировал над соперником и на 40-й минуте развил свое преимущество. Савиньо вошел в штрафную с правого фланга и навесил на подступы к вратарской, откуда Бернарду Силва без сопротивления пробил головой — 0:2.



Второй тайм стал формальностью. "Горожане" контролировали ситуацию на поле, но при этом предпочли поберечь силы. Хозяева могли размочить счет в концовке, но их соперника спасла штанга.



"Сити" сделал результат в первом тайме, решив не напрягаться во втором. "Вильярреалу" не хватило класса, чтобы переломить игру.



"Вильярреал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:2 (0:2)



Голы: Холанд 17, Силва 40.



"Вильярреал": Жуниор, Моуриньо, Фойт, Вейга, Педраса (Кардона 45), Бьюкенен (Молейро 66), Комесанья (Перес 72), Партей, Гуйе (Парехо 81), Пепе, Микаутадзе (Олувасейи 66).



"Манчестер Сити": Доннарумма, Нунеш, Диаш, Стоунс, Гвардиол, Гонсалес (Ковачич 57), Савиньо (Мармуш 86), Силва, Льюис (Рейндерс 73), Доку (Бобб 72), Холанд (Шерки 86).



Предупреждения: Педраса, Моуриньо, Гуйе — Силва, Диаш.