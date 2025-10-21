Гравенберх пропустит матч с "Айнтрахтом" из-за травмы лодыжки

Полузащитник "Ливерпуля" Райан Гравенберх не поехал с командой в Германию на матч Лиги Чемпионов против "Айнтрахта" из-за травмы лодыжки.

Гравенберх неудачно подвернул свою лодыжку во время проигранного "Ливерпулем" матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в минувшее воскресенье (1:2).



На следующий день Гравенберх прошел углубленное обследование, и Райана не оказалось среди игроков, которых главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот увез с собой в Германию во вторник днем.



"Райан недоступен на матч во Франкфурте, но мы надеемся он будет доступен на выходных. Но это лодыжка, нам нужно подождать и посмотреть. Нужно дать ему немного времени, и посмотрим, как он будет себя чувствовать, когда мы вернемся из Франкфурта".



"Он обладает особенным для нашей команды мастерством, и когда, к примеру, мы играли против "Борнмута" или на Суперкубок Англии нам слегка не хватало такого игрока, который всегда страхует нашу четверку защитников", — цитирует Слота Liverpool Echo.