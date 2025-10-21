Мареска: "Я не наказываю игроков за удаления"

Наставник "Челси" Энцо Мареска объяснил, почему он не наказывает своих игроков за удаления.

В этом сезоне Премьер-Лиги у "Челси" худшая дисциплинарная статистика — три удаления в четырех последних матчах. А против "Ливерпуля" сам Мареска получил красную карточку.



Кроме того, Жоао Педро был удален за вторую желтую против "Бенфики" в Лиге Чемпионов и теперь пропускает матч против "Аякса" из-за дисквалификации.



Однако Мареска по-прежнему считает, что у его команды нет дисциплинарных проблем. Энцо позволяет игрокам самим принимать решение о наказании провинившихся.



"У меня четверо детей — когда они делают что-нибудь неправильное, я не наказываю их. Я стараюсь научить их поступать правильно. С игроками я стараюсь поступать так же. Вот так мне нравится вести себя".



"Мы могли избежать красной карточки Мало (Гюсто). Мы, наверное, могли избежать красной карточки Жоао".



"Всего этого можно избегать. А если вы видели красную карточку Трево (Чалобы), то можно было позволить сопернику пробить, а там будет видно. То же самое против "Манчестер Юнайтед".



"Последняя красная карточка, думаю, была огромной ошибкой (Гюсто). Игра была закончена, счет был 0:3. Но они кричали друг на друга и не хотели пропускать. Они хотели сохранять темп и быть агрессивными".



"Конечно, когда вы получаете пять или шесть красных карточек, нечто нужно улучшить. Мы собираемся это сделать".



"Система наказания? Думаю, у игроков есть своя система внутри раздевалки, и они могут принять решение о штрафе", — цитирует Мареску Evening Standard.