"Вилла" обсуждает новый контракт с Роджерсом

"Астон Вилла" ведет переговоры со своим нападающим Морганом Роджерсом о новом контракте.

Роджерс выступает за "Виллу" после своего перехода из "Мидлсбро" в феврале 2024. Морган заслужил репутацию одного из лучших молодых игроков в Англии, пробился в сборную и привлек интерес больших клубов.



Действующий контракт Роджерса истекает только в 2030 году, однако "Вилла" хочет наградить 23-летнего англичанина за достигнутый прогресс.



Как сообщает Sky Sports, переговоры о новом контракте до 2031 года находятся на ранней стадии, но диалог идет в позитивном ключе.



Также "Вилла" достигла устной договоренности с защитником Мэтти Кэшем о новом контракте, а капитан Джон Макгинн близок к новой сделке.