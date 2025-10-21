Марку Силва сосредоточен на "Фулхэме"

Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва высказался насчет своей контрактной ситуации.

Достоверно известно, что в прошлом Силва отклонил несколько предложений из Саудовской Аравии, а на днях Марку сватали в "Ноттингем Форест".



Контракт Силвы по-прежнему истекает в конце сезона, однако 48-летний португалец настаивает, что насчет его преданности "Фулхэму" сомневаться не стоит.



"Я всегда ощущал себя частью этого футбольного клуба, с первого дня и до сих пор".



"Как и в случае с некоторыми игроками, это нормально, что они проявляют интерес к моему персоналу и ко мне".



"Конечно, мы сосредоточены только на себе и на том, чтобы работать совместно с клубом на будущее", — цитирует Силву Sky Sports.