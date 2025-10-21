Артета удивлен адаптацией Субименди

Наставник "Арсенала" Микель Артета признался, что удивлен тем, как быстро полузащитник Мартин Субименди адаптировался на новом месте.

Минувшим летом перебравшись в "Арсенал" из "Реал Сосьедад", Субименди сразу же утвердился ключевым игроком "канониров".



Субименди даже заслужил сравнения со своим соотечественником Родри из "Манчестер Сити", однако Артета считает Мартина самостоятельным игроком.



"Мне не нравится сравнивать. Думаю, у Суби должен быть свой путь, и он у него есть. С момента своего прихода он исключительным образом влияет на команду, и это очень сложно".



"Я видел много полузащитников, которые были на ведущих ролях в других лигах, но, приезжая в Премьер-Лигу, сталкивались со сложностями. Им требовался год или два, чтобы стать теми, кем они являются. Скорость и естественность, с которыми он адаптируется, удивляют".



"Мы дали ему уверенность и четкую роль на всех уровнях, включая принятые нами решения по игрокам, которые были здесь, но которых здесь уже нет. Мы дали ему пространство. Вдобавок ему комфортно с нашим стилем, он подходит для него", — сообщил Артета Marca.