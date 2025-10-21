"Вест Хэм" может пригласить Зиркзее в январе

"Вест Хэм" задумывается о приглашении нападающего "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее в зимнее трансферно окно.

По информации talkSPORT, Нуну Эшпириту Санту, недавно назначенный главным тренером "Вест Хэма", сообщил своему клубу о желании обзавестись тремя новыми игроками в январе.



И прежде всего Нуну нужен таранный нападающий по образу Криса Вуда и Рауля Хименеса. Таким игроком для "молотобойцев" может стать Зиркзее, который в этом сезоне Премьер-Лиги отметился лишь тремя появлениями на замену.



Зиркзее отчаянно нуждается в регулярной игровой практике на вторую половину сезона, чтобы попасть в заявку сборной Голландии на ЧМ-2026, однако, помимо "Вест Хэма", у Джошуа также есть варианты в Италии.