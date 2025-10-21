Моуриньо — об уходе Исака: "Ньюкасл" делает вещи правильно"

Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Жозе Моуриньо похвалил "Ньюкасл" за то, как "сороки" разобрались в ситуации с нападающим Александером Исаком.

Минувшим летом Исак взбунтовался, отказавшись тренироваться с "Ньюкаслом". Александер требовал своего перехода в "Ливерпуль", что в итоге и случилось в заключительный день трансферного окна.



Однако "Ньюкасл" сразу же пригласил Ника Вольтемаде из "Штутгарта" на место Исака, и Моуриньо кажется, что "сороки" попали в цель с этим приобретением.



"То, что случилось с Исакм летом, очень сложно для клуба, очень сложно для тренера и очень сложно для его партнеров по раздевалке".



"Думаю, в конце концов каждый знал, что он уйдет в "Ливерпуль". Но одно дело — знать, что он уйдет, а другое — сделать это".



"Когда это сделано, вы можете двигаться дальше, вы можете пригласить нового игрока, вы можете начать тренироваться с этим новым игроком и адаптироваться к нему, потому что, конечно, Исак и Ник Вольтемаде — разные игроки".



"Тебе всегда нужно время, чтобы привыкнуть, но кажется, что этот парень (Вольтемаде) играет там всю свою жизнь. Потому что он проявляет себя, осваивается и обожаем фанатами. "Ньюкасл" делает вещи правильно, делает вещи правильно", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.