Лиам Делап возвращается к тренировкам с "Челси"

Наставник "Челси" Энцо Мареска сообщил, что нападающий Лиам Делап находится в считанных днях от возвращения к полноценным тренировкам.

Купленный у "Ипсвича" за 30 миллионов фунтов минувшим летом Делап успел сыграть только три матча в новом сезоне Премьер-Лиги, получив травму задней поверхности бедра против "Фулхэма" 30 августа.



Травма Делапа едва не заставила "Челси" заблокировать уход Николаса Джексона в аренду в "Баварию", но в итоге "синие" лишь досрочно вернули Марка Гиу из "Сандерленда".



И хотя Делап пропустит матч Лиги Чемпионов против "Аякса" в среду, теперь возвращение 22-летнего англичанина в строй уже не за горами.



"Лиам очень близок. Он пока не работает с нами, он все еще отсутствует. Но, надеюсь, он начнет принимать участие в тренировках с нами в ближайшие дни", — цитирует Мареску Sky Sports.



Мареска также подтвердил, что полузащитник Энцо Фернандес, пропустивший победу 0:3 над "Ноттингем Форест" в минувшую субботу, залечил свое колено.