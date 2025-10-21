Названы сроки возвращения Жезуса

Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус ожидает вернуться к полноценым тренировкам в декабре.

Жезус не играет за "Арсенал" с января, когда он получил травму крестообразных связок колена.



Как сообщает Daily Express, в процессе реабилитации Жезус произвел впечатление на медицинский штаб "Арсенала" своей целеустремленностью.



Реабилитация Жезуса вступает в завершающую фазу, и 28-летний бразилец уже занимается на траве.



План Жезуса в том, чтобы в декабре приступить к тренировкам с партнерами по "Арсеналу" и, при идеальном стечении обстоятельств, сыграть в футбол до Нового года.



Опыт Жезуса может оказаться полезным для "Арсенала" в борьбе за титул Премьер-Лиги и при выступлении на стадии плей-офф Лиги Чемпионов.