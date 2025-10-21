Нико Гонсалес не считает себя заменой для Родри

Полузащитник "Манчестер Сити" Нико Гонсалес заявил, что не рассматривает себя в качестве замены для Родри.

В данный момент Родри вновь травмирован, и ожидается, что в матче Лиги Чемпионов против "Вильярреала" Гонсалес снова заменит соотечественника в опорной зоне.



И хотя Гонсалес охотно учится у Родри, Нико не хочет, чтобы их сравнивали.



"Я не слежу за новостями. Я не знаю, о чем вы, парни, говорите".



"Он мой партнер по команде. Это важно для команды, что он помогает нам играть так хорошо, но я не вижу никаких сравнений и не уделяю большого внимания таким вещам".



"Я стараюсь слушать его и учиться у него. Например, в последнем матче он дал мне совет в перерыве. Он кое-что увидел, потому что многое знает насчет игры на этой позиции".



"Он является одним из капитанов, и это действительно важная роль. Он старается советовать нам и помогает нам понять, как мы хотим играть", — цитирует Гонсалеса The Independent.