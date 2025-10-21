Анонс матча "Вильярреал" — "Манчестер Сити"

Очередным соперником "Манчестер Сити" на общем этапе Лиги Чемпионов станет испанский "Вильярреал".

В двух первых турах общего этапа "Сити" набрал четыре очка, тогда как "Вильярреал" — лишь одно.



Статистика "Сити" по игре на выезде в Лиге Чемпионов удручает — последний раз "горожане" побеждали за пределами своего стадиона в Европе еще 1 октября 2024, разгромив "Слован" (0:4).



- Два предыдущих матча "Вильярреала" и "Сити" пришлись на групповую стадию Лиги Чемпионов сезона 2011/12, когда "горожане" победили и дома (2:1), и на выезде (0:3).



- "Сити" выиграл только четыре из 14 выездных матчей против испанских команд в Лиге Чемпионов (3 ничьи, 7 поражений).



- В качестве тренера Гвардиола никогда не проигрывал "Вильярреалу" (5 побед, 3 ничьи).



- Предыдущий раз Гвардиола встречался с Марселино в октябре 2011, когда "Барселона" Хосепа не смогла одолеть "Севилью" (0:0).



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Сити" совершил 1,092 передачи на чужой половине поля — почти вдвое больше, чем какая-либо другая команда.



- Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд забил восемь голов в своих восьми матчах Лиги Чемпионов против испанских команд.



Абдукодир Хусанов и Родри остаются в лазарете "Сити", но Райан Аит-Нури, Райан Шерки и Омар Мармуш снова готовы играть.



Лига Чемпионов. Общий этап. 3-й тур

"Вильярреал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия)

Вильярреал. Стадион "Эстадио де ла Керамика". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз