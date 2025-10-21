"Ноттингем Форест" подтвердил назначение Шона Дайча своим новым главным тренером.

Дайч заключил с "Форест" контракт до лета 2027 и стал уже третьим наставником "лесников" в этом сезоне после Нуну Эшпириту Санту и Анге Постекоглу.



Постекоглу продержался в "Форест" только 39 дней и был уволен через 17 минут после окончания проигранного "лесниками" матча Премьер-Лиги против "Челси" в минувшую субботу (0:3).



Дайч находился без клуба с января, когда от его услуг отказался "Эвертон". Прежде Шон также поработал в "Бернли" и "Уотфорде".



За плечами у Дайча опыт свыше 330 матчей Премьер-Лиги в качестве тренера.



Добавим, дебют Дайча в "Форест" назначен на домашний матч Лиги Европы против "Порту" в четверг.