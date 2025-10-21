Гвардиола: "Шерки — один из самых талантливых игроков, что я видел"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил свое восхищение талантом атакующего полузащитника Райана Шерки.

Шерки сыграл лишь три матча в Премьер-Лиге после своего перехода из "Лиона" за 30 миллионов фунтов минувшим летом, пропустив некоторое время с травмой бедра.



Гвардиола надеется, что со временем Шерки освоится и покажет всем свой потенциал, насчет которого сам Хосеп уже убедился.



"Райан — один из самых талантливых игроков, что я только видел за свою карьеру. У него талант высшего уровня. Вопрос в том, как он освоится и как научится читать игру".



"Он является игроком, который не ощущает давления. Он как уличный футболист. Он хочет мяч, когда не владеет им".



"Но он здесь недолго, ему все еще нужно немного времени, потому что в футболе нужно научиться играть со своими партнерами по команде".



"Но такого рода игроки умны. Они видят все", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.