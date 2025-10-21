Клопп удивлен, что "Ливерпуль" потратил так много летом

Бывший наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что был удивлен тратами "красных" минувшим летом.

Минувшим летом, через год после расставания с Клоппом, "Ливерпуль" купил новых игроков на 450 миллионов фунтов, включая Флориана Вирца за 116 млн. фунтов и Александера Исака за 125 млн. фунтов.



При Клоппе "Ливерпуль" вел себя гораздо скромнее на трансферном рынке, и столь резкое изменение застало Юргена врасплох.



"Я и не представлял, что это возможно. Никто не говорил мне, что мы можем столько потратить".



"Да, в мой последний год в "Ливерпуле" у нас была сделка с Adidas, обновленный стадион и все такое — это приносит больше денег. Но я никогда не просил такое количество денег, хотя это и не было проблемой. В то время их не было, но это совершенно не проблема", — цитирует Клоппа The Independent.