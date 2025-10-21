"Маккаби Тель-Авив" не примет билеты от "Виллы"

Израильский "Маккаби Тель-Авив" объявил, что не примет билеты на выездной матч Лиги Европы против "Астон Виллы".

На прошлой неделе было объявлено, что по соображениям безопасности фанаты "Маккаби Тель-Авив" не будут допущены на "Вилла Парк" 6 ноября.



Это решение, за которым стоит полиция Уэст-Мидлендс, навлекло на себя огромную критику, и даже британское правительство пообещало изыскать дополнительные ресурсы для безопасного пребывания израильских фанатов в Бирмингеме.



Однако "Маккаби Тель-Авив" уже подтвердил, что не будет продавать билеты своим болельщикам на матч против "Виллы" и откажется от квоты, даже если та все-таки будет выделена гостевой команде.