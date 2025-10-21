"Фулхэм" хочет заключить новый контракт с Марку Силвой
Владельцы "Фулхэма" выразили желание заключить новый контракт с главным тренером Марку Силвой.
Действующий контракт Силвы, продленный им в октябре 2023, истекает уже в конце этого сезона и предусматривает отступные в 15 миллионов фунтов.
Как раз огромный размер отступных и стал причиной, почему "Ноттингем Форест" решил не обращаться насчет Марку после увольнения Анге Постекоглу, остановив свой выбор на Шоне Дайче.
По информации The Athletic, "Фулхэм" пока не начинал официальные переговоры с Силвой о новой сделке, но владельцы клуба уже сказали португальскому специалисту о своем желании продлить сотрудничество.
Стороны находятся в хороших отношениях, однако 48-летний Силва открыт к различным предложениям и спешить с решением не будет.
Добавим, под руководством Силвы "Фулхэм" финишировал в Премьер-Лиге на 10-м, 13-м и 11-м местах, в прошлом сезоне установив клубный рекорд по количеству набранных очков (54).
