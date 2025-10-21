Анонс матча "Арсенал" — "Атлетико"

В своем третьем матче на общем этапе Лиги Чемпионов "Арсенал" сыграет дома против испанского "Атлетико".

"Арсенал" уверенно стартовал в Лиге Чемпионов: две победы, четыре гола забито, два "клин-шита". Однако в соперниках у "канониров" были лишь "Атлетик" и "Олимпиакос".



"Атлетико" в этом розыгрыше элитного европейского турнира успел уступить "Ливерпулю", реабилитировавшись за это победой 5:1 против "Айнтрахта".



"Арсенал" подходит к этому матчу как лидер Премьер-Лиги, где в ближайший уикенд команду Микеля Артеты ждет дерби с "Кристал Пэлас".



- Единственный предыдущий раз "Арсенал" и "Атлетико" пересекались в еврокубках в полуфинале Лиги Европы сезона 2017/18, когда "канониры" уступили 2:1 по сумме двух матчей (ничья 1:1 дома, поражение 1:0 в Мадриде).



- "Атлетико" еще никогда не побеждал английские команды на выезде на групповом / общем этапе Лиги Чемпионов (2 ничьи, 3 поражения).



- "Арсенал" выиграл каждый из шести последних матчей против испанских команд.



- "Атлетико" выиграл тольк один из девяти последних матчей против команд из Англии в еврокубках (2 ничьи, 6 поражений) — 0:1 против "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" в 1/8 финала Лиги Чемпионов в марте 2022.



- "Арсенал" — одна из двух команд, которые еще не пропускали в этом розыгрыше Лиги Чемпионов (также "Интер").



- "Атлетико" забивал в каждом из 11 своих матчей в этом сезоне с учетом всех соревнований.



- Вингер "Арсенала" Букайо Сака совершил 17 результативных действий в своих 19 матчах в Лиге Чемпионов (11+6).



- Нападающий "Атлетико" Хулиан Альварес забил 13 голов в 11 матчах Лиги Чемпионов со старта сезона 2023/24.



Защитник "Арсенала" Пьеро Инкапье может вернуться после травмы паха. Мартин Эдегор, Нони Мадуэке, Кай Хаверц и Габриэль Жезус по-прежнему лечатся. Мартин Субименди и Деклан Райс находятся в одной желтой карточке от дисквалификации.



Лига Чемпионов. Общий этап. 3-й тур

"Арсенал" (Англия) — "Атлетико" (Испания)

Лондон. Стадион "Уэмбли". 22:00