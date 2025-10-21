Хау: "Восхищаюсь Моуриньо"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау выразил свое восхищение коллегой Жозе Моуриньо из лиссабонской "Бенфики".

Во вторник вечером "Ньюкасл" примет на своем поле "Бенфику" в рамках общего этапа Лиги Чемпионов, и для Хау это будет возможность повидаться с бывшим наставником "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма", "Интера", "Реала" и "Порту", которого он считает "провидцем".



"Он тот, к кому я испытываю огромное восхищение, и прежде я сталкивался с ним в Премьер-Лиге. Будучи тренером помоложе, я по-настоящему восхищался командами, которые он создавал, в частности в "Челси".



"Он определенно является провидцем — тем, кто сломал стереотипы насчет многих вещей, а затем воспроизвел свой успех в разных клубах, лигах. Это невероятно, чего он достиг в своей карьере".



"Сыграть против одной из его команд — это всегда отличная возможность для любого клуба. Я безмерно предвкушаю это испытание и думаю, это будет отличный матч", — цитирует Хау BBC.