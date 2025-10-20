FA расследует плевок Межбри в сторону фанатов "Лидса"

FA проводит расследование насчет предполагаемого плевка полузащитника "Бернли" Ганнибала Межбри в сторону фанатов "Лидса".

В минувшую субботу "Бернли" в домашних стенах переиграл "Лидс" со счетом 2:0, однако эта победа была омрачена поступком Межбри.



Как сообщает Daily Mail, после матча один из фанатов "Лидса" пожаловался, что в него прилетела слюна экс-игрока "Манчестер Юнайтед". Полиция уже проводит свое расследование, к которому теперь подключилась и FA.



22-летний Межбри вступил в игру на "Терф Мур" только на 83-й минуте и, помимо плевка, успел отметиться желтой карточкой.



В прошлом сезоне Межбри уже задирал фанатов "Лидса", когда "Бернли" одержал победу 0:1 на "Элланд Роуд" в рамках Чемпионшипа.