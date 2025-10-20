Слот: "Четыре поражения подряд — очередное испытание"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что воспринимает серию из четырех поражений подряд как очередной испытание в своей карьере.

Накануне "Ливерпуль" проиграл дома "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2, оформив свое четвертое кряду поражение с учетом всех соревнований.



Однако Слот не унывает и видит позитив в том, что "Ливерпуль" создает много моментов у чужих ворот.



"Будучи тренером, ты постоянно сталкиваешься с испытаниями. Ты сталкиваешься с ними, когда начинаешь тренировать и нуждаешься в победах, когда переходишь в клуб побольше, когда становишься преемником Юргена Клоппа, и люди говорят: "Это крупнейшее испытание, с которым ты когда-либо сталкивался". Теперь мы проиграли четыре матча подряд, и это тоже испытание. Жизнь футбольного тренера — это постоянное испытание".



"Но утратили ли мы уверенность в себе? Я этого пока не наблюдаю, потому что в каждом проигранном матче мы создавали невероятное количество моментов во втором тайме. Если мы сможем продолжить делать это и, возможно, чуть улучшим некоторые вещи будем, тогда есть все причины ожидать, что мы снова будем выигрывать футбольные матчи", — цитирует Слота The Guardian.