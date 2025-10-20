Данни Рель назначен главным тренером "Рейнджерс"

Шотландский "Рейнджерс" определился с новым главным тренером, заключив с Данни Релем контракт до 2028 года.

"Рейнджерс" еще 5 октября уволил Расселла Мартина, поплатившегося за неудачный старт сезона.



С тех пор клуб из Глазго успел провести непродуктивные переговоры со Стивеном Джеррардом Релем и Кевином Мускатом.



Не сумев договориться с Мускатом, "Рейнджерс" вернулся к варианту с Релем, и на сей раз стороны нашли общий язык.



36-летний немец сделал себе имя в Англии своей работой в "Шеффилд Уэнсдей" с октября 2023 по июль 2025, прежде также исполняя тренерские роли в "РБ Лейпциг", "Саутгемптоне", "Баварии" и сборной Германии.



В своем единственном полном сезоне в "Шеффилд Уэнсдей" Рель занял 12-е место в Чемпионшипе, несмотря на огромные финансовые проблемы клуба.