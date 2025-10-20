Брантуэйт ложится на операцию

Защитнику "Эвертона" Джарраду Брантуэйту предстоит операция на задней поверхности бедра.

Брантуэйт еще не сыграл ни минуты за "Эвертон" в этом сезоне, ставя под угрозу свое место в заявке сборной Англии на Чемпионат Мира следующим летом.



Проблемы с задней поверхностью бедра возникли у Брантуэйта еще во время предсезонной подготовки, причем в июле "ириски" назвали повреждение Джаррада "небольшой болячкой".



К сожалению для Брантуэйта, консервативное лечение не помогло, и теперь 23-летний англичанин ложится под нож хирурга.



"После консультации у специалиста было определено, что защитник пройдет хирургическую процедуру для решения своей проблемы".



"После операции Брантуэйт приступит к структурированной программе реабилитации под наблюдением медицинской службы клуба", — гласит заявление "Эвертона".



Добавим, минувшим летом Брантуэйта сватали в большие клубы, включая "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", однако в начале июля Джаррард заключил с "Эвертоном" новый контракт до 2030 года.