Сын Стюарта Пирса погиб, управляя трактором

Стюарт Пирс Сын бывшего игрока сборной Англии Стюарта Пирса погиб в результате аварии на тракторе.

Данный инцидент случился в прошлый четверг, когда 21-летний Харли Пирс, младший из двух детей Стюарта, передвигался на тракторе по сельской дороге близ семейного дома в Уилтшире.

Как сообщает Daily Mail, у трактора взорвалась покрышка, в результате чего Харли потерял контроль над сельскохозяйственным транспортным средством и съехал с дороги, получив несовместимые с жизнью травмы.

В свое время Стюарт Пирс по прозвищу "Псих" сыграл 78 матчей за сборную Англии, в которой он также был временно исполняющим обязанности главного тренера в 2012 году.

Последним местом работы Стюарта Пирса был "Вест Хэм", где он ассистировал Дэвиду Мойесу до ухода обоих в конце сезона 2021/22.

В отличие от отца, Харли связан свою жизнь не с футболом, а с фермерским делом, руководя собственной компанией Harley Pearce Agricultural Service.




Метки Пирс, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2025 17:00

Количество просмотров Просмотров: 760

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. makeewadim 20.10.2025 17:40 # makeewadim
    Умер как современный мужик за железным конём

    (ответить)

  2. heyoung 20.10.2025 17:30 # heyoung
    Иманды болсын

    (ответить)

  3. tihinya-moiyobir 20.10.2025 17:10 # tihinya-moiyobir
    Отсосал у тракториста получается уахахахахахаха

    (ответить)

  4. vinnipooh 20.10.2025 17:09 # vinnipooh
    мои соболезнования Пирсу не дай Бог потерять сына

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: