Сын Стюарта Пирса погиб, управляя трактором
Сын бывшего игрока сборной Англии Стюарта Пирса погиб в результате аварии на тракторе.
Данный инцидент случился в прошлый четверг, когда 21-летний Харли Пирс, младший из двух детей Стюарта, передвигался на тракторе по сельской дороге близ семейного дома в Уилтшире.
Как сообщает Daily Mail, у трактора взорвалась покрышка, в результате чего Харли потерял контроль над сельскохозяйственным транспортным средством и съехал с дороги, получив несовместимые с жизнью травмы.
В свое время Стюарт Пирс по прозвищу "Псих" сыграл 78 матчей за сборную Англии, в которой он также был временно исполняющим обязанности главного тренера в 2012 году.
Последним местом работы Стюарта Пирса был "Вест Хэм", где он ассистировал Дэвиду Мойесу до ухода обоих в конце сезона 2021/22.
В отличие от отца, Харли связан свою жизнь не с футболом, а с фермерским делом, руководя собственной компанией Harley Pearce Agricultural Service.
Умер как современный мужик за железным конём
Иманды болсын
Отсосал у тракториста получается уахахахахахаха
мои соболезнования Пирсу не дай Бог потерять сына
