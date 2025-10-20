Сын Стюарта Пирса погиб, управляя трактором

Сын бывшего игрока сборной Англии Стюарта Пирса погиб в результате аварии на тракторе.

Данный инцидент случился в прошлый четверг, когда 21-летний Харли Пирс, младший из двух детей Стюарта, передвигался на тракторе по сельской дороге близ семейного дома в Уилтшире.



Как сообщает Daily Mail, у трактора взорвалась покрышка, в результате чего Харли потерял контроль над сельскохозяйственным транспортным средством и съехал с дороги, получив несовместимые с жизнью травмы.



В свое время Стюарт Пирс по прозвищу "Псих" сыграл 78 матчей за сборную Англии, в которой он также был временно исполняющим обязанности главного тренера в 2012 году.



Последним местом работы Стюарта Пирса был "Вест Хэм", где он ассистировал Дэвиду Мойесу до ухода обоих в конце сезона 2021/22.



В отличие от отца, Харли связан свою жизнь не с футболом, а с фермерским делом, руководя собственной компанией Harley Pearce Agricultural Service.