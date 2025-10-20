Аморим посвятил победу над "Ливерпулем" фанатам МЮ

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим посвятил победу 1:2 над "Ливерпулем" фанатам своего клуба.

Накануне "Юнайтед" одержал свою первую с 2016 года победу на "Энфилде", что стало возможно благодаря голу Харри Магуайра на 84-й минуте.



После матча Аморим поблагодарил болельщиков "Юнайтед" за непрерывную поддержку, даже в самые сложные моменты.



"Думаю, это было действительно важно для наших фанатов, потому что им тяжело".



"Им было тяжело против "Гримсби", им было тяжело против "Брентфорда", но сегодня они увидели другую команду. Это очень важно, что они пришли сегодня на этот стадион на матч против чемпионов, против злейших врагов, и пели во время матча".



"Это имеет огромное значение для нас, так что эта победа — для них".



"Я не думаю, что это нормально. Нечто такое сложно отыскать. У нас было так много плохих моментов, но фанаты все равно поддерживают тренера, когда все вы (медиа) говорите, что он уйдет до Рождества".



"Это не нормально. Мне так повезло обладать этими фанатами, но, повторюсь, давайте сосредоточимся на следующем матче", — цитирует Аморима Evening Standard.