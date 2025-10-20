Клопп допускает свое возвращение в "Ливерпуль"

Экс-наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп допустил свое возвращение в мерсисайдский клуб.

Клопп покинул "Ливерпуль" в конце сезона 2023/24, отработав почти девять лет в клубе с "Энфилда". Свой уход Юрген объяснял тем, что у него "закончилась энергия".



И хотя в данный момент Клопп не скучает по тренерской работе, Юрген не исключает, что в будущем снова будет тренировать. И, возможно, это снова будет "Ливерпуль".



"Я сказал, что никогда не буду тренировать другую команду в Англии. Это означает, что это будет "Ливерпуль", если я вернусь".



"Поэтому да, теоретически это возможно".



"Что должно произойти, чтобы я захотел вернуться? Я даже не знаю, что точно. Я люблю то, чем занимаюсь сейчас. Я не скучаю по тренерской работе. Не скучаю. Я занимаюсь тренерским делом, но это другое, не с игроками".



"Я не скучаю по тренерской работе. Стоять под дождем два с половиной ил три часа — я не скучаю по этому. Также я не скучаю по пресс-конференциям три раза в неделю".



"10 или 12 интервью за неделю — я не скучаю по этому. Не скучаю. Я не скучаю по пребыванию в раздевалке. Я провел около 1,080 матчей как тренер, поэтому я бывал в раздевалке очень, очень часто".



"Я не хочу умереть в раздевалке. Мне 58. Вам может показаться, что я стар, но для других я не выгляжу таким уж старым. Это означает, что я могу принять решение через несколько лет. Но я не знаю. Разве мне нужно решать сейчас, буду ли я снова тренировать? Слава Богу, мне не нужно делать этого. Я просто могу представить это в будущем", — цитирует Клоппа Sky Sports.