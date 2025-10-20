Клопп объяснил, почему отказал "Юнайтед"

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему он отказал "Манчестер Юнайтед" в свое время.

По словам Клоппа, он мог стать преемником сэра Алекса Фергюсона в 2013 году, однако на тот момент Юрген был полностью сосредоточен на дортмундской "Боруссии", а также ему не понравился предложенный "Юнайтед" проект.



"В год, когда сэр Алекс ушел на пенсию, они разговаривали со мной. Конечно, они были заинтересованы на определенном этапе. Я был молод и обладал сенсационной командой в Дортмунде. Они, наверное, думали: "Что он там делает?"



"Позже я услышал, что мои игроки — Джеймс Милнер и Адам Лаллана — прилетели в Мадрид, когда мы ("Боруссия") играли там против "Реала" в полуфинале Лиги Чемпионов. Они просто прилетели посмотреть на нашу игру. Они хотели узнать, что делает "Боруссия" и в какой футбол играет. Это лучший комплимент, который только можно получить".



"Юнайтед" пытался заполучить меня. То было неправильное время, неправильный момент. У меня был контракт в Дортмунде, и я бы никуда не ушел. Они хотели нового тренера, и, думаю, я был одним из вариантов".



"Можно ли сказать, что это я отверг их, а не они меня? Да. В разговорах с ними были некоторые вещи, которые мне не понравились. У них была эта большая идея: "Мы подпишем всех игроков, которых захотим, мы подпишем того, мы подпишем этого". А я сидел и думал, что это не мой проект. Это было неправильное время, но вдобавок это был не мой проект", — цитирует Клоппа Daily Mail.