Де Лигт назвал "слабое место" у "Ливерпуля"

Маттейс Де Лигт Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттейс Де Лигт назвал "слабое место" у "Ливерпуля", чем его команда сполна воспользовалась.

Накануне Де Лигт помог "Юнайтед" одержать свою первую с 2016 года победу на "Энфилде" (1:2).

На флангах обороны "Ливерпуля" в этом матче действовали молодые Конор Брэдли и Милош Керкез, которых "красные дьяволы" постарались подвергнуть давлению.

"Мы знали, что у "Ливерпуля" есть слабое место, и это их крайние защитники".

"Все мы были очень воодушевлены и сосредоточены. Сегодня был матч, в котором тебе действительно требуется концентрация", — сообщил Де Лигт Viaplay.




20.10.2025 13:00

