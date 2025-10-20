Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттейс Де Лигт назвал "слабое место" у "Ливерпуля", чем его команда сполна воспользовалась.

Накануне Де Лигт помог "Юнайтед" одержать свою первую с 2016 года победу на "Энфилде" (1:2).



На флангах обороны "Ливерпуля" в этом матче действовали молодые Конор Брэдли и Милош Керкез, которых "красные дьяволы" постарались подвергнуть давлению.



"Мы знали, что у "Ливерпуля" есть слабое место, и это их крайние защитники".



"Все мы были очень воодушевлены и сосредоточены. Сегодня был матч, в котором тебе действительно требуется концентрация", — сообщил Де Лигт Viaplay.