Дайч согласился возглавить "Форест"

Шон Дайч дал устное согласие занять вакантную должность главного тренера "Ноттингем Форест".

В минувшую субботу "Форест" потерпел домашнее поражение 0:3 от "Челси", и сразу после этого матча Премьер-Лиги "лесники" объявили об увольнение Анге Постекоглу.



Владелец "Форест" Евангелос Маринакис рассматривал ряд кандидатов на замену Постекоглу, включая Марку Силву из "Фулхэма" и бывшего наставника "Манчестер Сити" Роберто Манчини.



Но в итоге, сообщает Sky Sports, "Форест" остановил свой выбор на Дайче, который обладает большим опытом борьбы за выживание в Премьер-Лиге, куда рискуют быть втянутыми "лесники".



В данный момент Дайч находится без клуба, будучи уволенным из "Эвертона" в январе.