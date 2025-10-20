Грэм Поттер возглавил сборную Швеции
Бывший наставник "Вест Хэма", "Челси" и "Брайтона" Грэм Поттер был назначен новым главным тренером сборной Швеции, получив свою первую работу на международном уровне.
Поттер только в прошлом месяце был уволен из "Вест Хэма", поплатившись за провальный старт нового сезона.
На тренерском мостике шведской сборной Поттер заменил Йон-Даля Томассона, которому было указано на дверь после домашнего поражения 0:1 от Косово 13 октября.
Несмотря на провальные результаты шведов в отборе к ЧМ-2026, они сохраняют шансы выйти из Группы B, и Поттер постарается уцепиться за эту возможность.
Добавим, 50-летний англичанин, тренировавший в Швеции "Эстерсунд", заключил краткосрочный контракт, который рассчитан до ЧМ-2026.
20.10.2025 11:00
