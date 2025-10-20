Руни: "Исак не заслуживает играть вместо Экитике"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что нападающий "Ливерпуля" Александер Исак не заслуживает играть вместо Уго Экитике.
На матч Премьер-Лиги против "Юнайтед" накануне главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот предпочел выпустить в стартовом составе не Экитике, который забил уже четыре гола в новом сезоне, а Исака.
Исак так и не сумел открыть счет своим голам за "Ливерпуль" в Премьер-Лиге, убедив Руни в том, что Слот поступил несправедливо.
"Я бы не играл с Исаком, он не выглядит готовым с момента своего прихода из "Ньюкасла". Он не тренировался, у него не было предсезонной подготовки, а это важно. Пока "Ньюкасл" тренировался, он, наверное, сидел дома и по шесть часов в день написывал своему агенту, чтобы устроить переход".
"Это так сложно, когда у тебя нет предсезонной подготовки. Он хотя бы мог заниматься индивидуально, но теперь он расплачивается за это".
"Если судить по игре, то он не заслуживает выигрывать конкуренцию у Экитике", — сообщил Руни BBC.
