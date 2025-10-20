Рой Кин надеется, что победа над "Ливерпулем" станет переломным моментом для МЮ

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин выразил надежду, что победа над "Ливерпулем" станет переломным моментом для "красных дьяволов".

Накануне "Юнайтед" переиграл "Ливерпуль" со счетом 1:2, впервые при Рубене Амориме оформив две победы подряд в Премьер-Лиге.



Теперь Кин хочет, чтобы "Юнайтед" использовал этот успех в качестве "трамплина", устремившись к чему-то большему.



"Давайте надеяться, что это будет важный переломный момент для "Манчестер Юнайтед". После этого матча нам не нужно зацикливаться на тактиках и схемах. Дело в игроках и в характере, вы должны показывать свое мастерство".



"Игроки выглядели так, словно им нравится представлять "Манчестер Юнайтед". Им немного повезло в обороне, но против "Ливерпуля" без этого никуда. Как бы плох ни был "Ливерпуль", они имели отличные моменты".



"Это большая победа для "Манчестер Юнайтед" и достижение для тренера, но им нужно использовать это как трамплин", — сообщил Кин Sky Sports.