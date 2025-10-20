Каррагер считает, что Салаха пора убрать из стартового состава "Ливерпуля"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что для главного тренера Арне Слота настало время убрать нападающего Мохамеда Салаха из стартового состава.

Накануне Салах не смог предотвратить домашнее поражение "Ливерпуля" от "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2, упустив пару хороших моментов.



Салах не забивает с игры уже в семи матчах Премьер-Лиги кряду, и Каррагер полагает, что этот спад 33-летнего египтянина может быть связан с возрастом.



"Я не думаю, что Салах должен автоматически получать место в стартовом составе, как Виргил Ван Дейк. Впереди у "Ливерпуля" два выездных матча: в Лиге Чемпионов против "Айнтрахта", а затем "Брентфорд". Я не думаю, что Салах должен выйти в старте на оба этих матча".



"Он всегда должен выходить в старте на "Энфилде", потому что с ним "Ливерпуль" будет играть в свою лучшую игру на подступах к чужой штрафной, и в ситуациях вроде сегодня он чаще забивает, чем нет".



"Но выходить на выездные матчи и помогать своему крайнему защитнику в обороне... Я не думаю, что прямо сейчас, учитывая его форму, Салах должен выходить в старте на каждый матч, особенно на выезде".



"Смирится ли он с этим? Наверное, нет. Но когда ты достиг определенного возраста, то должен смириться с этим, особенно когда ты не играешь хорошо. Что ты можешь возразить?"



"Ладно бы, если бы ты забивал голы, а твой тренер принял тактическое решение и расстроил тебя. Думаю, Мо Салах не в том положении, чтобы жаловаться, если он не попадет в стартовый состав на один из двух следующих матчей", — сообщил Каррагер Sky Sports.