Слот обеспокоен обороной "Ливерпуля" при стандартах

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признался, что обеспокоен оборонительными действиями своей команды при стандартах.

Накануне "Ливерпуль" уступил дома "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2, решающий гол в исполнении Харри Магуайра пропустил после розыгрыша соперником углового.



Слот считает, что "Ливерпуль" создал достаточное количество моментов, чтобы не проиграть матч, однако "красных" вновь повели стандартные положения.



"Всегда сложно играть против команды, которая обороняется глубоко и в основном играет в длинный заброс мяча. Еще сложнее, когда спустя одну минуту вы уступаете один гол, а один из ваших игроков оказывается на газоне".



"Если бы перед матчем вы сказали мне, что против низкого блока, против столь многих длинных забросов мяча мы создадим так много моментов, как создали мы, я бы не ожидал нашего поражения. Но оно случилось".



"У нас было достаточно моментов, чтобы забить более одного гола, но на противоположном краю поля мы снова пропустили дважды, включая один раз после стандарта".



"Да, это знакомый шаблон. Мы позволили им создать один или два момента, помимо пропущенных голов, но когда вы уступаете 0:1, этот риск есть всегда".



"Как и против "Пэлас", как и в некоторые другие моменты сезона, мы пропустили после стандарта, и когда у вас отрицательный баланс по стандартам, выиграть футбольный матч сложно", — цитирует Слота Daily Mail.